Львів’ян запрошують на поетично-симфонічний концерт Соломії Чубай

У Львові відбудеться музично-поетичний симфонічний концерт Соломії Чубай та оркестру «INSO-Львів» «POETY. Діалог поколінь». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Соломія Чубай презентуватиме свої нові пісні на вірші поетів-ювілярів Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Чайки Дніпрової, Юрія Клена, Павла Тичини, Олександра Ірванця, Юрка Покальчука, а також Грицька Чубая.

Гратимуть з Соломією музиканти Ігор Гнидин – барабани, Олександр Главацький – гітара, Том Луголообі – клавіші, Андрій Кохан – бас-гітара та симфонічний оркестр «INSO-Львів» в супроводі відео-арту з фільмів за участі Івана Миколайчука та Богдана Ступки від художника Олексія Хорошка.

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«POETY. Діалог поколінь» – літературно-музичний проєкт, ініційований Соломією Чубай, реалізований ГО «Львівський культурний центр» за підтримки Українського культурного фонду.

Учасники проекту розповідають про українських поетів-класиків, дні народження яких святкуємо цьогоріч, по-новому – у вигляді відео-дискусій за участі українських поетів різних поколінь, а також через музику.

Мета проекту – мотивувати людей говорити та думати про поетів не як про нудних хрестоматійних персонажів, а як про живих людей, які так само, як і ми, дружили, сумнівались, творили, бунтували, любили, та загалом жили своє життя.

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Захід відбудеться у п’ятницю, 8 жовтня, у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22). Початок концерту о 19:30.

Вхід на подію вільний та потребує попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням: тут.

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