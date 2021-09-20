Двоє підприємців з Львівщини організували незаконну схему експорту лісу

Служба безпеки викрила незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за межі України за фіктивними документами. Протиправну схему організували двоє підприємців з Львівщини. Під їх керівництвом щомісяця вивозили до 30 вантажівок, в яких містилося близько 1000 кубометрів лісу. Про це Львівському порталу повідомили в управління СБУ у Львівській області.

Оперативники встановили, що протиправну схему з вивозу лісу організували двоє підприємців Львівщини. Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС зловмисники фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Щомісяця за «послугу» придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів щодо фактичної кубомаси та сортності продукції, ділки оплачували лісничим близько 4 млн грн «відкатів».

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Правоохоронці спіймали зловмисників на гарячому під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

В межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201-1, ст. 368 та ст. 369 КК України, тривають слідчі дії. Додатково встановлюється причетність службових осіб інших підприємств та установ лісової галузі.

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Фото та відео: СБУ