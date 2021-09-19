У Львові лунатимуть сирени

У вівторок, 22 вересня, у Львові перевірятимуть роботу сирен. Мешканців просять не панікувати та зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Так, для перевірки рівня готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 22 вересня у період з 14:50 год. до 14:55 год. проводитиметься навчальне оповіщення населення Львова та області сигналами цивільного захисту. Будуть увімкнені електросирени.

Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його, негайно увімкніть теле- та радіоприймачі (телевізійні канали «UA:Львів», «1 Західний», радіостанція «UA:Українське радіо»103,3 МГц) і прослухайте повідомлення цивільного захисту.

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Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім !».

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Зберігайте спокій.

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