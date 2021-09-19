На Львівщині похолодає до +11°

У понеділок, 20 вересня, на Львівщині прогнозують прохолодну погоду. Денна температура повітря становитиме +11°. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Так, завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень очікується 6 – 11° тепла.

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