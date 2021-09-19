На кордоні з Польщею затримали чергову контрабанду сигарет

У неділю вранці, 19 вересня, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили у вантажівці МАН 500 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Транспортний засіб прямував до Польщі через пункт пропуску «Краківець» сьогодні вранці. За кермом автомобіля був 52-річний громадянин України.

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Під час поглибленого огляду прикордонники спільно з працівника митниці в автівці виявили партію тютюнових виробів. Куриво було заховане в стінці за декоративною обшивкою спального відділу тягача, у ящиках для вогнегасників та в пластикових каністрах, що знаходилися на полиці. Усього правоохоронці дістали зі сховку 500 пачок цигарок.

Тютюнові вироби, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства вилучено.

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Фото: прикордонники