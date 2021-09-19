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Біля Львова в ДТП загинула 36-річна пасажирка легковика

Вероніка Рой

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У неділю, 19 вересня, на трасі Київ-Чоп біля села Давидів зіткнулися мікроавтобус та легкових. У результаті ДТП загинула пасажирка одного з авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 16:20 год. на трасі Київ — Чоп поблизу села Давидів (район бази відпочинку «Львівська Швейцарія»). За даними патрульних, зіткнулися автомобілі Mazda 6 та Mercedes-Benz Sprinter.

36-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці події. Обох водіїв шпиталізували.

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Наразі можливі ускладнення в русі на автодорозі. На місці працюють відповідні служби.

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Фото: Ігор Зінкевич

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