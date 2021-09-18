Померла професорка Львівського університету Оксана Франко

У Львові у віці 82 роки померла професорка кафедри етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, докторка історичних наук та родичка Івана Франка Оксана Франко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Оксана Франко близько 30 років пропрацювала у ЛНУ імені Івана Франка. Була професоркою кафедри етнології історичного факультету, докторкою історичних наук, членкинею НТШ.

Оксана Франко – родичка письменника Івана Франка, онука його рідного брата Онуфрія Яковича Франка. У 1992 році вона організувала Музей Івана Франка в Калуші, віддавши для цього свій спадковий будинок.

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Також Оксана Франко є авторкою і упорядницею понад 200 наукових, методичних і науково-популярних праць, розділів у вишівських підручниках з етнології, енциклопедичних виданнях. Науковиця має урядові нагороди і є почесною громадянкою міста Калуша.

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