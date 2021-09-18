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На Львівщині прогнозують похолодання та нічні заморозки

Вероніка Рой

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У неділю, 19 вересня, на Львівщині похолодає. Денна температура повітря становитиме 10 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, часом можливий дощ. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби становитиме 5 – 10° тепла.

Впродовж 20-21 вересня у Львівській області теж буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, лише вранці та вдень 20 вересня можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

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Температура вночі 2 – 7° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°. Вдень 20 вересня буде 6 – 11° тепла, 21 вересня – 8 – 13° тепла.

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