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В ДТП біля Самбора загинув 41-річний чоловік

Вероніка Рой

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У четвер ввечері, 16 вересня, у селі Лановичі, що неподалік Самбора, в ДТП загинув 41-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 22:10 год. 41-річний водій автомобіля Volkswagen Sharan, рухаючись сільською дорогою із с. П’яновичі у с. Лановичі, не впорався з керуванням. В  результаті авто перекинулося на ліву сторону, а водія затисло в ньому.

Внаслідок мешканець с. Лановичі від отриманих травм помер на місці події.Обставини події встановлюються.

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