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Територію біля ставу Стосіка у Львові віддали під забудову

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада віддала у власність громадян 0,77 га землі в 6-му Заозерному провулку, що на Під Голоско. Відповідну ухвалу під час сесії 16 вересня підтримав 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, сесія Львівської міськради передала у власність громадян вісім земельних ділянок загальною площею 0,77 га у 6-му Заозерному провулку. Йдеться про територію неподалік ставу Стосіка та ЖК «Білий Шоколад».

По земельній ділянці отримали восьмеро осіб:

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Всі ділянки призначені для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Хоча як пишуть «Наші гроші.Львів», самі ці ділянки обіцяли віддати для рекреаційних потреб жителів району Під Голоском.

Перед голосуванням очільник міського управління земельних ресурсів Сергій Коровайник відзначив, що ділянки є вільними від забудови і їх можна продати на аукціоні. Окрім того, сім ділянок розташовані в межах зони багатоповерхової житлової забудови, де не передбачене будівництво індивідуальних будинків.

Мала зауваженні й очільниця юридичного департаменту Гелена Пайонкевич. Вона зазначила, що немає «інформації про відповідність всім видам містобудівної документації».

Втім зауваження посадовців мерії депутатів не спинили – «за» проголосував 51 депутат.

Додамо, що у липні сесія Львівської міськради вже розглядала цю ухвалу, проте для її прийняття забракло голосів. Згодом за ініціативою депутата від «ЄС» Юрія Ломаги обранці громади вдруге спробували «просунути» ухвалу, проте також провалили голосування.

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