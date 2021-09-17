Плавець Крипак отримав звання Героя України

Президент Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Він є десятикратним паралімпійським чемпіоном з плавання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч президента з паралімпійцями.

«Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор.

Максим – десятикратний паралімпійський чемпіон. Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І відсьогодні – герой України», – заявив Зеленський.

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Після цих слів було зачитано президентський указ про присвоєння Крипаку звання Героя України. У відповідь спортсмен подякував своїй команді, пообіцяв з гордістю нести звання Героя і попросив президента допомогти відкрити центр для плавців такою ж, якою був в Євпаторії.

Нагадаємо, український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор. Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п’ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту.