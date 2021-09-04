Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади у Токіо

Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор. Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п’ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту, повідомляє Суспільне.

З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг’ю, який здобув три «золота» й одне «срібло» в бігових дисциплінах.

Мультимедалісти Токіо-2020

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1. Максим Крипак (Україна) – плавання (чоловіки) – 7 медалей (5 “золото” + 1 “срібло” + 1 “бронза”)

2. Ігар Бокі (Білорусь) – плавання (чоловіки) – 5 (5+0+0)

3. Лу Дун (Китай) – плавання (жінки) – 4 (4+0+0)

3. Чжен Тао (Китай) – плавання (чоловіки) – 4 (4+0+0)

5. Джессіка Лонг (США) – плавання (жінки) – 6 (3+2+1)

…8. Нік Мейг’ю (США) – легка атлетика, біг (чоловіки) – 4 (3+1+0)

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири «золота». На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П’ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Українські мультимедалісти Токіо-2020

1. Максим Крипак – плавання (чоловіки) – 7 (5+1+1)

2. Андрій Трусов – плавання (чоловіки) – 6 (2+3+1)

3. Єлизавета Мерешко – плавання (жінки) – 5 (2+2+1)

4. Денис Остапченко – плавання (чоловіки) – 3 (1+1+1)

5. Анастасія Москаленко – штовхання ядра / метання булави (жінки) – 2 (1+1+0)

5. Михайло Сербін – плавання (чоловіки) – 2 (1+1+0)

Світовим рекордом за кількістю «золота» за одну Паралімпіаду лишаються 12 титулів американської плавчині Тріши Зорн на Іграх-1988 у Сеулі.

Результати 2021 року дозволили Максиму Крипаку стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України.

У його доробку тепер 15 медалей Паралімпіад і з них – десять золотих. Такої кількості паралімпійських титулів ще не досягав жоден український спортсмен.

У Токіо Крипак мав можливість боротися за медалі одразу в семи дисциплінах класу S10 і в усіх він піднімався на п’єдестал.

Усі медалі Крипака в Токіо:

“золото”: 100 метрів (вільний стиль), 100 метрів (батерфляй), 100 метрів (спина), 200 метрів (комплекс), 400 метрів (вільний стиль)

“срібло”: 50 метрів (вільний стиль)

“бронза”: чоловіча естафета 4х100 метрів (вільний стиль)

Крім того, Крипак за ці Ігри встановив два світові та ще один паралімпійський рекорди:

Як відомо Максим Крипак – 26-річний параатлет, що представляє Харків.

Крипак розпочав займатись плаванням у віці 6 років, змагався на рівних із представниками олімпійського плавання. Однак через погіршення стану здоров’я був змушений перейти в параплавання.

Крипак має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії S10, до якої належать спорстмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.