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На території перо-пухової фабрики у Львові хочуть звести житло

Наталя Дуляба

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Сесія Львівської міськради 16 вересня погодила розробку змін до детального плану території, обмеженої вул. Липинського, вул. Промисловою, вул. Городницькою, вул. Бетховена (зміна 1). «За» проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Детальний план охоплює територію 12,3 га у Шевченківському районі міста, в тому числі й Львівську перо-пухову фабрику, що на вул. Городницькій, 49. Тут ТзОВ «ЛьвівДевФакторі» хоче звести будівлю змішаного типу із житлом на верхніх поверхах та багаторівневим паркінгом.

Територія, де заплановане нове будівництво, належить до земель промисловості, тому в детальний план мають внести відповідні зміни, аби проект можна було реалізувати.

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Розробку змін в існуючий детальний план території має оплатити ініціатор, тобто «ЛьвівДевФакторі».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «ЛьвівДевФакторі» – новостворена будівельна фірма, яка існує з березня 2021-го. Її засновником є львів’янин Ярослав Рудюк. Раніше він був помічником депутата Львівської міськради Валерія Веремчука, який на виборах торік пройшов у Ратушу від партії «Варта».

На місцевих виборах-2020 Ярослав Рудюк також балотувався до Львівської міськради від цієї політсили, але не пройшов.

Зазначимо, що на сесії всі семеро депутатів від «Варти» проголосували «за» розробку згаданих змін до детального плану території.

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