На протиаварійні роботи Львів витратить майже 7,5 млн грн. На що підуть гроші

Із резервного фонду бюджету Львів витратить майже 7,5 млн грн на протиаварійні роботи у двох житлових будинках, поліклініці, Палаці Хоткевича та в Парку культури. Відповідне рішення 17 вересня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Трохи більше 915 тисяч грн скерують на протиаварійні роботи у житлових будинках на вул. Шептицьких, 16 та Чайковського, 5, що в Галицькому районі.

Ще понад 894 тисячі грн підуть на ремонт фасаду поліклініки 4-ої міської лікарні на вул. О. Фредра, 2.

Ремонт протипожежної системи у Палаці Гната Хоткевича обійдеться у 4,57 млн грн.

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Також найближчим часом мають відновити підпірну стінку пожежної водойми на території Парку культури (вул. Богларська, 4). На це витратять 1,1 млн грн.

Загалом на всі вищезгадані протиаварійні роботи із резервного фонду бюджету виділили 7,48 млн грн.

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