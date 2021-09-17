На Львівщині вирили хабарницьку схему під час облаштування ставків

Посадовців управління водних ресурсів Львівщини викрили на хабарництві під час облаштування ставків. Начальники двох дільниць двічі отримали хабарі по 28 та 30 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Викрили два факти вимагання та одержання неправомірної вигоди начальниками дільниць Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що начальники двох дільниць держпідприємства вимагали та одержали від громадян по 28 тис грн та 30 тис грн хабара за надання в оренду спецтехніки, яка належать підприємству, для облаштування ставків.

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Службовців затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними неправомірних вигод.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішуються питання про повідомлення затриманим особам про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Перевіряються факти можливої причетності інших осіб з числа службовців Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну до вчинених кримінальних правопорушень.

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