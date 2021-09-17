Як випускники Академії сухопутних військ вчилися долати водну перешкоду

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки під час заняття з водіння бойових машин курсанти-випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вчилися долати водну перешкоду. У місці, де майбутні командири механізованих підрозділів форсували озеро «Жеки», водойма завширшки близько 200 метрів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Як розповів начальник кафедри водіння бойових машин та автомобілів Національної академії полковник Руслан Кузьменко, ця навчальна вправа називається «Подолання водних перешкод». Вона є завершальною на етапі навчання курсантів. І тут вони вдосконалюють практичні навички з водіння БМП на плаву, які перед цим відточували на відповідних тренажерах у навчальних класах.

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«Вправа є комплексною. Для її виконання курсанти насамперед повинні вміти підготувати машину до входження у воду. А потім під час самого водіння на плаву повинні не просто пропливти певну відстань від берега до берега, а здійснити маневрування, під час яких подолати певні перешкоди. Зокрема, перша з них – це перешкода № 8 – прямий прохід. Тут вони повинні пройти певну ділянку, як по коридору. Другий прохід по воді – це перешкода № 13, так звана змійка. Складність її полягає в тому, що різниця між керуванням БМП на суші й на плаву дуже суттєва. Адже тут машина не відразу реагує на команди механіка-водія, має плавучість і відповідно збільшену інерцію ходу. І курсанти, власне, мають зрозуміти цю різницю у водінні на суходолі та у воді, і опанувати водну стихію», – зазначив доцент кафедри водіння бойових машин та автомобілів полковник Андрій Кадиляк.

Курсанти, своєю чергою, чекали цього практичного заняття.

«Відчуття не передати! Дуже чекали цього практичного заняття! Адже одна справа – водити машину по твердій поверхні, і зовсім інша – зайти 14-тонною бронею у воду! І перш за все тут ти повинен бути впевненим у собі та у своїй машині, не вагатися! А як вона веде себе у воді – розумієш уже згодом. І помалу опановуєш її, і набуваєш тих навичок, які потрібні саме для подолання водної поверхні», – розповів курсант Назар Набережний.

Заняття з подолання водної перешкоди для курсантів-четвертокурсників спеціалізації «управління діями механізованих підрозділів» тривають на полігоні і зараз. Як розповів начальник факультету бойового застосування військ полковник Олександр Тимощук, вони передбачають розподіл на групи. До речі, першій групі курсантів він на власному прикладі показував, як треба виконувати цю вправу. Загалом упродовж тижня понад 150 курсантів виконають водіння БМП на воді й опанують навички, потрібні їм у подальшій службі, зокрема в операції Об’єднаних сил на сході країни, де чимало річок і водяних поверхонь.

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Фото: Академія сухопутних військ