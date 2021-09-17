21-річному закладчику наркотиків зі Львова «світить» до 10 років тюрми

16 вересня у Шевченківському районі міста Львова поліція затримала 21-річного закладчика наркотиків.Тепер хлопцеві загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

16 вересня на вулиці Єрошенка у Львові правоохоронці помітили чоловіка, який саме робив закладки. Поліцейські встановили особу закладчика – ним виявився 21-річний мешканець Львова. З собою він мав розфасовану у пакетики речовину, схожу на наркотичний засіб «канабіс».

Окрім згортків, які зловмисник мав при собі, поліцейські виявили в районі вулиць Золотої та Єрошенка п’ять схованок з так званими «закладки» наркотичних речовин, які він зробив раніше.

Також, під час санкціонованого обшуку у помешканні хлопця поліцейські знайшли та вилучили два пакунки з речовиною, схожою на «канабіс». Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили хлопцю про підозру за незаконне зберігання та збут наркотиуків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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