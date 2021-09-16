У Львові відбувся прем’єрний показ фільму про Грицька Чубая

У середу, 15 вересня, у Львові в кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся закритий прем’єрний показ документального фільму «Чубай. Говорити знову». Про це повідомляє кореспондентка Львівського порталу.

Проєкт «Чубай. Говорити знову» створила компанія «ФІЛЬМ ПЛЮС» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Ініціатором створення є донька Грицька Чубая – Соломія Чубай.

Режисером та продюсером телефільму є Михайло Крупієвський. Фільм знято на стику жанрів документального фільму та телевистави, дія якої розгортається в декораціях майстерні-підвалу Грицька Чубая.

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Провідником по життю Грицька Чубая у фільмі став український поет Сергій Жадан. Відеопроєкція розсуває стіни майстерні та переносить глядача в час і простір, про який йдеться. Фільм чесний та місцями емоційно важкий, добре розкриває світогляд Грицька Чубая, створення його образу та аналіз конфлікту митця із тоталітарним режимом.

«Татку, а троє дерев – це вже ліс?… А в лісі тому темному, ламали долі людські через коліно, як лихо дерева. Чесний, правдивий, дуже достойний фільм. Під враженням», – поділився враженнями від перегляду на своїй сторінці у Facebook бас-гітарист «Клубу шанувальників чаю» та «Мертвого Півня» Олег «Джон» Сук.

«Три роки роботи над фільмом «Чубай. Говорити знову» з геніальним режисером Михайло Крупієвський. Олекса сказав, що це хорор… Найцінніше це розмови про тата і про цей час. Як вони жили тоді, коли стіни мали вуха, коли не знаєш кому вірити? І як лишатися людьми і потім дивитися одне одному у вічі?

Це фільм про любов, страх, слабкість, а головне про людину, котру система зламала фізично і морально, а зараз він з нами: у піснях Тараса Чубая і моїх, у своїх онуках, у віршах, у спогадах друзів у моїх проектах «POETY. Діалог Поколінь» та Грицько Чубай «П’ятикнижжя».

Дякую всім, хто реалізовував цю титанічну роботу. Дякую татовим друзям за відверість. Скоро фільм вийде у прокат. Підтримуйте українське!», – зазначила донька Грицька Чубая Соломія Чубай.

На показі в залі були присутні: Галина Чубай, Соломія Чубай, Василь Герасим’юк, Орест Яворський, Роман Готра, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич та Катерина Немиря.

Додамо, після показу «Чубай. Говорити знову», зал піднявся й аплодував кілька хвилин.

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