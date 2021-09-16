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У Львові стартував Міжнародний економічний форум

Андрій Котенський

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Сьогодні, 16 вересня, у Львові на стадіоні «Арена Львів», стартував XХ Міжнародний економічний форум. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця події.

На ювілейному форумі зібрали понад 15 спікерів, серед яких – ключові перші особи регіону та України, лідери державного управління, культури і освіти, успішні підприємці, представники інших країн та громадські діячі.

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В рамках XX Міжнародного Економічного Форуму відбудуться три окремі потужні панельні дискусії, присвячені найактуальнішим темам сфери політики, економіки та бізнесу; ярмарок донорів від департаменту міжнародної технічної допомоги; найбільша Startup Expo – виставка понад 70 українських стартапів; Business Expo – експо-виставка ключових підприємств регіону та країни.

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Фото: ЛОДА

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