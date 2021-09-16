У Львові на виклик до хворого приїхав п’яний медик «швидкої»

Вночі 16 вересня у Львові 52-річний працівник швидкої меддопомоги приїхав на виклик нетверезим. Медбрата вже звільнили з посади. Також на нього написали заяву в поліцію. Про це Львівському порталу повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Інцидент трапився близько опівночі 16 вересня. Швидку викликали на вулицю Лазаренка у Львові, однак на виклик приїхав медик у нетверезому стані.

На місце події одразу викликали патрульних. Поліцейські помітили у 52-річного чоловіка ознаки сп’яніння та склали на нього протокол за перебування на робочому місці у нетверезому стані. Наразі результати перевірки на рівень алкоголю в крові ще не відомі.

«Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, перебуває у нетверезому стані. На місці в 52-річного чоловіка виявили ознаки сп’яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення», – повідомила Львівському порталу Катерина Рибій.

Реклама партнерів

У Львівському обласному центрі екстреної медицини катастроф вже відреагували на інцидент та заявили, що медика звільнили з посади.

«Медбрата однієї з підстанцій станції «Львів», на якого складено заяву в поліцію за перебування на робочому місці (на виклику у пацієнта) у стані алкогольного сп’яніння, відсторонено від роботи. Ми категорично засуджуємо таку поведінку… Всі особи, які дозволяють собі вживання алкоголю на робочому місці чи толерують це, безапеляційно звільняються керівництвом Центру – без права поновлення на роботі», – повідомили у Facebook Львівського обласного центру екстреної медицини катастроф.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.