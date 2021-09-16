У Дрогобичі громаді повернули частину лісу вартістю десять мільйонів

На Львівщині суд повернув територіальній громаді земельну ділянку у Дрогобичі, яку незаконно взяв у користування підприємець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Як довели прокурори, підприємець здійснив незаконне будівництво нежитлових споруд на території лісової ділянки площею 1,5 га Східницького лісництва, порушивши умови договору про користування лісами.

На сьогодні, згідно з рішенням Дрогобицького міськрайонного суду, земельну ділянку площею 1,5 га, вартість якої понад 10,75 мільйона гривень, мають повернути у володіння Львівській облдержадміністрації, у користування ДП «Дрогобицьке лісове господарство».

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