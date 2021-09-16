На Стрийщині водій потрапив під колеса власного воза

15 вересня у селі на Стрийщині водій підводи не впорався з керуванням, впав на землю та потрапив під колеса власного воза. Чоловіка госпіталізували з чисельними травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.
Подія сталась 15 вересня близько 19.00 у селі Труханів Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, 54-річний місцевий мешканець, керуючи кінною підводою на грунтовій дорозі, не втримав рівноваги, впав на землю та потрапив під колеса.
Внаслідок події чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Медики діагностували у пацієнта, зокрема, політравму, забої внутрішніх органів та чисельні переломи.
Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.
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Ольга Денисяка