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На Львівщини врятували травмовану в горах туристку

Ольга Денисяка

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15 вересня в лісі біля Сколе травмувала 49-річна жінка. Рятувальники розшукали її та на ношах донесли її до медиків «швидкої». Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 15 серпня близько 13:40 год. медики «швидкої» повідомили рятувальникам, що в лісі поблизу Сколе Стрийського району 49-річна жінка впала та травмувала ногу. Однак вона отримала травму у важкодоступному місці і сама пересуватись не могла. Як стало відомо згодом, жінка отримала перелом лівої ноги.

Тож, прибувши на місце події рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу, а саме наклали шину, а далі  на ручних ношах транспортували травмовану жінку до карети швидкої медичної допомоги.

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Фото: ДСНС

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