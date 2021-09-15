В Україні викрили угрупування, що збувало кокаїн через Telegram

CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну та LSD. Поставки наркотиків відбувались до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Кіберфахівці СБУ під час спецоперації у Хмельницькій області нейтралізували потужне наркоугруповання. Щомісячно зловмисники збували до різних регіонів України оптові партії наркотиків і психотропів на мільйони гривень.

Для реалізації «товару» учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

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Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей, а одержували наркотики через систему так званих «закладок».

Розрахунок за «товар» здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.

Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено:

підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн;

зброю і понад 400 набоїв;

засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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