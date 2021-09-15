ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні викрили угрупування, що збувало кокаїн через Telegram

Андрій Котенський

|

CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну та LSD. Поставки наркотиків відбувались до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Кіберфахівці СБУ під час спецоперації у Хмельницькій області нейтралізували потужне наркоугруповання. Щомісячно зловмисники збували до різних регіонів України оптові партії наркотиків і психотропів на мільйони гривень.

Для реалізації «товару» учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

Реклама партнерів

Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей, а одержували наркотики через систему так званих «закладок».

Розрахунок за «товар» здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.

Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено:

  • підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн;
  • зброю і понад 400 набоїв;
  • засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів