В Україні викрили угрупування, що збувало кокаїн через Telegram

CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну та LSD. Поставки наркотиків відбувались до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.
Кіберфахівці СБУ під час спецоперації у Хмельницькій області нейтралізували потужне наркоугруповання. Щомісячно зловмисники збували до різних регіонів України оптові партії наркотиків і психотропів на мільйони гривень.
Для реалізації «товару» учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.
Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.
Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей, а одержували наркотики через систему так званих «закладок».
Розрахунок за «товар» здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.
Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено:
- підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн;
- зброю і понад 400 набоїв;
- засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Наразі організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Андрій Котенський