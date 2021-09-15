В Академії сухопутних військ вшанували загиблих на Донбасі випускників

14 вересня колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанував пямать загиблих на Донбасі випускників капітана Євгенія Подолянчука та майора Михайла Цимбаліста. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Випускник Національної академії сухопутних військ капітан Євгеній Подолянчук загинув сім років тому.

Після завершення з відзнакою у 2012 році навчання у Академії за спеціальністю «Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення», старший лейтенант Євгеній Подолянчук проходив службу на посаді командира групи спеціального призначення 3-го окремого полку спецпризначення. З квітня 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на Сході України.

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У вересні 2014 року Євген Подолянчук з підпорядкованим підрозділом виконував завдання з оборони аеропорту міста Донецьк. Під час чергової спроби російських окупантів захопити об’єкт офіцер діяв рішуче, уміло керував підпорядкованим підрозділом, особисто знищив мінометний розрахунок противника, але під час бою отримав смертельне осколкове поранення в голову. Помер 14 вересня 2014 року дорогою до лікарні.

Указом Президента України №754/2014 від 6.10.2014 року cтарший лейтенант Євгеній Подолянчук нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Майор Михайло Цимбалістий загинув два роки тому. Після завершення у 2010 році Академії за спеціальністю «Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення» він проходив службу на офіцерських посадах у підрозділах спецпризначення. З весни 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на Сході України.

Загинув офіцер від ворожої кулі у ніч на 14 вересня 2019 року під час виконання бойового завдання.

Указами Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, майор Михайло Цимбалістий нагороджений орденами «За мужність» III та ІІ (посмертно) ступенів.

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Фото: АСВ