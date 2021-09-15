Українець із Бельгії здолає 2100 км на велосипеді заради дітей із Донбасу

Український бельгієць Ярема Венгринович здолає понад 2100 км Європою на велосипеді, аби зібрати кошти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі. У суботу, 18 вересня, він приїде до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у Консульстві Королівства Бельгія у Львові.

23-річний бельгієць українського походження Ярема Венгринович організував благодійну акцію «Road To Ukraine/Дорога в Україну», у межах якої збирає гроші для дітей, які втратили батьків на війні на Донбасі.

«Я хочу зібрати зібрати гроші для проєкту “SOS Дитячі містечка Україна”. Поміч потрібна для дітей, котрі народились або виросли в сім’ях, які через війну втратили все… Кожна дитина заслужила провести нормальне дитинство, вирости у добрих умовах та отримати виховання, щоб стати порядною людиною. Кожна дитина заслужила на мінімальний життєвий стандарт, на шанс отримати освіту та навчитись дати собі раду та й щоб пізніше знайти своє місце у цьому суспільстві. Без жодної допомоги ці діти вважатимуться загубленими ще до того, як розпочнеться їхнє справжнє життя», – пояснив Ярема Венгринович.

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Щоб популяризувати свою ініціативу, ще 28 серпня хлопець вирушив із Брюсселя в Україну на велосипеді. Ярема Венгринович проїде більше 2100 км, кінцевою точкою його маршруту є Тернопіль.

За його маршрутом можна стежити онлайн за цим посиланням. Юнак вже здолав сім країн, зараз він у Польщі. Станом на 12:00 год. середи, 15 вересня, Венгринович наближається до Кракова. А в суботу, 18 вересня, він завітає й до Львова, аби детальніше розповісти про благодійну акцію і привернути до неї увагу якомога більше людей.

Зустріч із веломандрівником відбудеться 18 вересня о 15:00 год. у Консульстві Королівства Бельгія у Львові, що на вул. Івана Франка 14, (офіс 3).

Зазначимо, що долучитись до збору коштів може кожен охочий. Для цього потрібно перейти за цим посиланням, де здійснити пожертву. Наразі Ярема Венгринович уже зібрав більше 10 тисяч євро.

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Фото, відео: Road to Ukraine