У зіткненнях на Львівщині постраждали двоє мотоциклістів

На Львівщині у зіткненнях із деревом та екскаватором травмувалися двоє мотоциклістів віком 17 та 74 роки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Обидві аварії сталися у вівторок, 14 вересня. Перша – у селі Покрівці, що неподалік Жидачева. Тут 17-річний водій мотоцикла, мешканець одного зі сіл Стрийського району, не впорався з керуванням і врізався у дерево.

Внаслідок зіткнення хлопця з важкими травмами забрали у реанімацію.

Друга ДТП виникла у селі Уличне, що поблизу Трускавця. Як попередньо встановили правоохоронці, 74-річний місцевий мешканець на мотоциклі в’їхав у екскаватор Hitachi, на якому виконував земельні роботи 67-річний житель одного з сіл Стрийського району.

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Мотоцикліста госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварій, триває слідство.

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