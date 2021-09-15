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У пустомитівському СІЗО врятували затриманого, у якого стався напад

Наталя Дуляба

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У СІЗО в Пустомитах правоохоронці врятували життя затриманому, у якого раптово стався напад. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався 9 вересня в Ізоляторі тимчасового тримання №5, що в Пустомитах. Тут під час несення служби троє правоохоронців врятували життя затриманому чоловіку, якому раптово стало погано.

Через камеру відеоспостереження, встановлену у камері, поліцейські побачили, що чоловік впав на підлогу та почав битися у судомах. Правоохоронці негайно викликали швидку медичну допомогу та ще до приїзду лікарів надавали хворому домедичну допомогу, врятувавши цим йому життя.

«Капітан поліції Віталій Дзюбенко та старші сержанти поліції Михайло Магола та Юрій Синяк отримали відзнаки за сумлінне виконання службових обов’язків, професійність та рішучість, проявлені під час порятунку життя людини», – йдеться у повідомленні.

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