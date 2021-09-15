У Львові відбудеться допрем’єрний показ фільму про Грицька Чубая

У середу, 15 вересня, у Львові відбудеться допрем’єрний показ фільму «Чубай. Говорити знову». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Це буде документальна драма і мета її, – пояснює режисер Михайло Крупієвський, – в тому, щоб розповісти історію драматичного життя Чубая, переосмислити його поезію в контексті його життєвих обставин, нарешті відкрити її для людей не знайомих з його творчістю». Конфлікт життя Грицька – це конфлікт людини з тоталітарною системою, додає режисер.

Про Грицька Чубая у фільмі розповідатимуть його друзі – поети, письменники, художники, філософи, які були свідками його життя і творчості, члени родини поета:

Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломія Чубай, Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

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Показ фільму відбудеться за участі: продюсера та режисера фільму – Михайла Крупієвського, ініціаторки, консультантки та героїні фільму – Соломії Чубай, героя фільму, виконавиця та автора музичного супроводу – Тараса Чубая, Олексія Хорошка – художника-постановника та акторів фільму.

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Закритий допрем’єрний показ фільму про Грицька Чубая пройде у рамках 28 BookForum.