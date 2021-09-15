У Львові 21-річний хлопець проломив череп перехожому: чоловік помер

Вночі 14 вересня на вулиці Шевченка у Львові під час раптової сварки 21-річний хлопець побив перехожого і втік. Від отриманих травм 38-річний львів’янин помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сварка між чоловіками виникла 14 вересня близько 01:45 год. на вулиці Шевченка у Львові.

Під час конфлікту 21-річний хлопець побив 38-річного львів’янина. Після цього хлопець втік та залишив його посеред вулиці. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали «швидку».

Чоловіка госпіталізували з переломом черепа. Незважаючи на зусилля медиків, він помер у лікарні.

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Правоохоронці затримали 21-річного жителя Львова. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Хлопцеві повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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