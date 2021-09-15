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У Буську ВАЗ збив дитину на пішохідному переході

Наталя Дуляба

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У Буську 9-річна дівчинка потрапила під колеса авто просто на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у вівторок, 14 вересня, на вул. Петрушевича у Буську. Тут водій автомобіля ВАЗ 2108, 74-річний мешканець одного зі сіл Золочівського району, збив пішохода, 9-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок наїзду дівчинку з травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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