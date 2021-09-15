У центрі Львова спалахнув будинок

У середу, 15 вересня, у житловому будинку на розі вулиць вул. Князя Романа, 32 та Нижанківського, що у центрі Львова, сталася пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Відомо, що пожежа у житловому будинку сталася близько 12:16 год. Пожежа виникла на горищі будівлі.

Реклама партнерів

Підрозділи ДСНС працювали на місці події. О 13:18 пожежу було локалізовано та о 13:35 ліквідовано.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зауважимо, будинок на вулиці Князя Романа, 32 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Він був споруджений 1911 року за проєктом архітектора Людвіка Теуша.

У міжвоєнний період у будинку розташовувалось фотоательє «Oleografia» Міколяша і Межецької. Нині на першому поверсі містяться відділ мистецької літератури Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки та дитяча бібліотека-філія № 13.

Інформація доповнюється…

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал, Варта-1