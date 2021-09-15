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У центрі Львова спалахнув будинок

Вероніка Рой

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У середу, 15 вересня, у житловому будинку на розі вулиць вул. Князя Романа, 32 та Нижанківського, що у центрі Львова, сталася пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Відомо, що пожежа у житловому будинку сталася близько 12:16 год. Пожежа виникла на горищі будівлі.

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Підрозділи ДСНС працювали на місці події. О 13:18 пожежу було  локалізовано та о 13:35  ліквідовано.

Зауважимо, будинок на вулиці Князя Романа, 32 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Він був споруджений 1911 року за проєктом архітектора Людвіка Теуша.

У міжвоєнний період у будинку розташовувалось фотоательє «Oleografia» Міколяша і Межецької. Нині на першому поверсі містяться відділ мистецької літератури Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки та дитяча бібліотека-філія № 13.

Інформація доповнюється…

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Фото: Львівський портал, Варта-1

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