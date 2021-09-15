Львівська філармонія запрошує вшанувати пам'ять маестро Скорика

Львівська національна філармонія запрошує на концерт «Мирослав Скорик – національна легенда». Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

Мирослав Скорик, без сумніву, є легендою не лише української музики, а й нації в цілому. Вже у суботу, 25 вересня, о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика відбудеться концерт пам’яті.

Як відомо, у серпні 2021 року, з нагоди 30-річчя Незалежності України, Мирослав Скорик посмертно отримав заслужену відзнаку «Національна легенда України»! Особливе місце митець відіграє і для Львівської національної філармонії, у стінах якої він впродовж багатьох десятиліть працював і творив, у стінах якої звучала більшість його композицій!

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Рівно два роки тому, саме у Львівській філармонії, яка з 2020 року вже носить ім’я цього видатного композитора, вперше прозвучав Концерт № 10 для скрипки з оркестром. Тоді подія відбулась за присутності самого маестро, якого невдовзі не стало.

25 вересня, як і у 2019 році, Концерт виконає відомий український скрипаль, Марко Комонько. Саме йому Маестро присвятив цю композицію.

Також у програмі звучатиме Симфонієта для симфонічного оркестру, львівська прем’єра якої відбулась у Концертному залі Людкевича у 2011 році.

Другий фортепіанний концерт (1982) М. Скорика виконає відомий піаніст Йожеф Ермінь, ім’я якого часто можна зустріти на афішах багатьох українських та європейських міст, а програми концертів за його участі вражають своєю різноманітністю.

Передостаннім твором програми стане Перший віолончельний концерт (1983) композитора, який почуємо в інтерпретації відомого віолончеліста Олександра Пірієва. Саме за цей твір Мирослав Скорик отримав Національну премію Тараса Шевченка.

Композиції Мирослава Скорика звучатимуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру філармонії, дириґуватиме – Володимир Сивохіп.

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: Philharmonia.lviv

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