ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує вшанувати пам'ять маестро Скорика

Андрій Котенський

|

Львівська національна філармонія запрошує на концерт «Мирослав Скорик – національна легенда». Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

Мирослав Скорик, без сумніву, є легендою не лише української музики, а й нації в цілому. Вже у суботу, 25 вересня, о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика відбудеться концерт пам’яті.

Як відомо, у серпні 2021 року, з нагоди 30-річчя Незалежності України, Мирослав Скорик посмертно отримав заслужену відзнаку «Національна легенда України»! Особливе місце митець відіграє і для Львівської національної філармонії, у стінах якої він впродовж багатьох десятиліть працював і творив, у стінах якої звучала більшість його композицій!

Реклама партнерів

Рівно два роки тому, саме у Львівській філармонії, яка з 2020 року вже носить ім’я цього видатного композитора, вперше прозвучав Концерт № 10 для скрипки з оркестром. Тоді подія відбулась за присутності самого маестро, якого невдовзі не стало.

25 вересня, як і у 2019 році, Концерт виконає відомий український скрипаль, Марко Комонько. Саме йому Маестро присвятив цю композицію.

Також у програмі звучатиме Симфонієта для симфонічного оркестру, львівська прем’єра якої відбулась у Концертному залі Людкевича у 2011 році.

Другий фортепіанний концерт (1982) М. Скорика виконає відомий піаніст Йожеф Ермінь, ім’я якого часто можна зустріти на афішах багатьох українських та європейських міст, а програми концертів за його участі вражають своєю різноманітністю.

Передостаннім твором програми стане Перший віолончельний концерт (1983) композитора, який почуємо в інтерпретації відомого віолончеліста Олександра Пірієва. Саме за цей твір Мирослав Скорик отримав Національну премію Тараса Шевченка.

Композиції Мирослава Скорика звучатимуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру філармонії, дириґуватиме – Володимир Сивохіп.

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: Philharmonia.lviv

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів