Львівщина вийде на найбільшу Всесвітню толоку

У суботу, 18 вересня, Львівщина разом з 24 регіонами України, 180 країнами світу та мільйонами активістів вийде на Всесвітній день прибирання World Cleanup Day. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Громадян закликають долучитися 18 вересня о 10:00 до Всесвітнього дня прибирання на рекомендованих, індивідуальних та центральних локаціях. Центральна локація – м. Львів. Парк Цитадель, вул. Грабовського 12.

У населених пунктах або районах, де погодні умови стануть на заваді акцію буде перенесено на суботу 25 вересня 2021 року о 10:00. Про це буде повідомлено в новинах на офіційному сайті Letsdoitukraine.

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До події залучені високопосадовці, лідери думок, зірки, та небайдужі громадяни.

Організатори закликають брати з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запрошувати родину та друзів. Формати прибирань будуть різні:

Одразу після акції, координаторів та організаторів локацій просять занести свої результати до національної звітної онлайн форми за посиланням: forms.gle.

«Ми запускаємо кампанію «Побачив? Прибери!» відразу в усіх регіонах України. Тисячі забруднених локацій, нелегальні точки отруюють усе живе навколо. Настав час змін! Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання покликана допомогти сформувати культуру чистоти та разом зменшувати негативний вплив на довкілля. Зробимо Україну чистою разом!», – закликає Президент Всеукраїнского молодіжного руху «Let’s do it Ukraine» Юлія Мархель.

Після прибирання важливо донести зібране до найближчого сміттєвого бака. За можливості, відсортувати й здати в найближчий пункт прийому вторинної сировини. Робіть фото на локаціях до і після прибирання, відмічайте організаторів у соціальних мережах #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday, щоб бути прикладом для інших. Результати своїх прибирань фіксуйте на сайті letsdoitukraine.org.

До екоруху продовжують долучатися світові лідери: Президенти ряду країн, а також князь Монако Альберт ІІ, крон принцеса Швеції Вікторія, активістка Гретта Тунберг. В Україні акцію підтримують представники влади, популярні виконавці, спортсмени, акторіи та ведучі.

Нагадаємо, що Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day проходить щороку в третю суботу вересня одночасно в 180 країнах та об’єднує понад 50 млн учасників. Під час першого Всесвітнього дня прибирання в Україні активною учасницею стала Президентка Естонії. У 2017 році «Let’s do it Ukraine» об’єднали понад 1 100 000 учасників. Минулого року 140 тис. учасників очистили понад 2138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах. Спільними зусиллями зібрано 764 тонни сміття.

Зробимо Україну чистою разом!

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