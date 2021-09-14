В підприємства-боржника відібрали земельну ділянку у Трускавці вартістю 27 млн грн

Господарський суд Львівської області зобов’язав підприємство повернути державі ділянку у Трускавці площею вартістю понад 27 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики

Підприємство протягом тривалого часу використовувало земельну ділянку площею по 8,17 га, що знаходяться у місті Трускавець Дрогобицького району.

Товариство ухилялися від виконання зобов’язання за договором та систематично не сплачували орендну плату за земельні ділянки. Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду.

Прокуратура скерувала до суду позов про розірвання з боржником договору оренди та повернення земельних ділянок у власність.

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Відтак Господарським судом задоволено позов до підприємця про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок загальною вартістю 27,4 млн грн.

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