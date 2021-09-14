У Львові затримали водія, який насмерть збив велосипедиста і втік

Львівські патрульні розшукали водія, який зранку 14 вересня в Івано-Франківській області насмерть збив велосипедиста і втік. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зранку у місті Рогатин Івано-Франківської області мікроавтобус Citroën Jumper збив велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці.

Водій автомобіля не зупинився і поїхав далі. Відтак на території сусідньої області патрульні ввели план «Перехоплення».

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Вже за декілька годин поліцейські розшукали вказаний автомобіль у Львові. На мікроавтобусі були характерні пошкодження. 40-річного водія супроводили для встановлення обставин у відділ поліції.

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Фото: Facebook/ Патрульна поліція Львівщини