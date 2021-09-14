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У Львові популяризуватимуть міське садівництво та городництво

Аліса Белей

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У понеділок, 13 вересня, було укладено меморандум про популяризацію міського садівництва та городництва між управлінням екології Львова, ЛКП «Зелений Львів», ГО «Плато» та «Екотерра». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, було домовлено про проведення просвітницької діяльності на тему міського садівництва та городництва, для того, щоб підвищити екосвідомість мешканців та адаптуватися до наслідків кліматичних змін.

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Учасники меморандуму планують створити публічний сад-город з акцентом на пермакультуру, органічне виробництво та природноорієнтовані рішення у парку «Залізна вода» між вулицями Юрія Мушака та Дібровна на території колишнього розсадника.

«Декілька років тому я дізналася, що руїни теплиць у парку «Залізна вода» мають довгу історію, що пов’язана з відомим міським садівничим Арнольдом Рерінгом. Коли ж я побачила це місце, то зрозуміла, що воно має великий потенціал: локація за декілька хвилин від зупинки «Академія Мистецтв», там є будиночок садівника та залишки прекрасних рослин.

З того часу я чекала, що комусь у Львові стане потрібна серйозна база для популяризації напрямку urban gardening, тобто громадського саду-городу. І нарешті такі люди знайшлися, й ми спільно відновлюємо 100-літні традиції садівництва у нашому місті», – зазначила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

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