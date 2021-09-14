На Львівщині суд виніс вирок чоловіку за домашнє насильство над матір’ю

На Львівщині 49-річного чоловіка, який чинив домашнє насильство стосовно своєї матері, арештували на чотири з половиною місяці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Йдеться про 49-річного жителя Перемишлянщини, який з листопада минулого року по травень 2021 року був обвинувачений щонайменше 19 випадках домашнього насильства стосовно своєї матері, жінки похилого віку.

За образи, погрози та приниження, які призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої, чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Хоча рішенням суду фігуранту було заборонено контактувати з жінкою, він продовжував вчиняти домашнє насильство стосовно своєї мами.

Реклама партнерів

Додамо, що у суді чоловік частково визнав свою провину, однак перед потерпілою так і не вибачився.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 4 місяців та 21 дня арешту.