ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині суд виніс вирок чоловіку за домашнє насильство над матір’ю

Аліса Белей

|

На Львівщині 49-річного чоловіка, який чинив домашнє насильство стосовно своєї матері, арештували на чотири з половиною місяці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Йдеться про 49-річного жителя Перемишлянщини, який з листопада минулого року по травень 2021 року був обвинувачений щонайменше 19 випадках домашнього насильства стосовно своєї матері, жінки похилого віку.

За образи, погрози та приниження, які призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої, чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Хоча рішенням суду фігуранту було заборонено контактувати з жінкою, він продовжував вчиняти домашнє насильство стосовно своєї мами.

Реклама партнерів

Додамо, що у суді чоловік частково визнав свою провину, однак перед потерпілою так і не вибачився.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 4 місяців та 21 дня арешту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів