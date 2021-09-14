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Скандал довкола демонтажу МАФу у центрі Львова: власник напав на «муніципала»

Вероніка Рой

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У вівторок, 14 вересня, під час демонтажу МАФу на площі Галицькій у Львові власник конструкції напав на працівника «Муніципальної варти». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мова йде про МАФ з вуличною їжею, що знаходиться на площі Галицькій у Львові, неподалік колишнього фонтану «Кульбаба». Ще на початку вересня виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення про його демонтаж. Як зазначають у міськраді, кіоск з їжею був встановлений без дозвільних документів.

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Демонтаж кіоску спричинив скандал. Під час проведення робіт власник МАФу напав на працівника ЛКП «Муніципальна варта». На місце події викликали поліцію, було написано заяву. У мерії додають, що правову оцінку діям чоловіка дадуть правоохоронці.

Попри це, демонтажні роботи тривають.

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Фото: Варта-1

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