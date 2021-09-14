На Самбірщині хлопець до смерті побив односельчанина

12 вересня в Самбірському районі Львівщини 27-річний хлопець під час сварки до смерті побив на два роки старшого односельчанина. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Медики однієї з лікарень у Самбірському районі повідомили в поліцію про пацієнта, який був госпіталізований напередодні з діагнозом «розрив внутрішніх органів». Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік від отриманих травм помер.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 29-річного мешканця одного з сіл району. Також встановлено, що тілесних ушкоджень 12 вересня близько 16:00 год. йому завдав на два роки молодший за нього односельчанин під час конфлікту.

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Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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