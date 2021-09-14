ОСТАННІ НОВИНИ

На Самбірщині хлопець до смерті побив односельчанина

Ольга Денисяка

|

12 вересня в Самбірському районі Львівщини 27-річний хлопець під час сварки до смерті побив на два роки старшого односельчанина. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Медики однієї з лікарень у Самбірському районі повідомили в поліцію про пацієнта, який був госпіталізований напередодні з діагнозом «розрив внутрішніх органів». Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік від отриманих травм помер.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 29-річного мешканця одного з сіл району. Також встановлено, що тілесних ушкоджень 12 вересня близько 16:00 год. йому завдав на два роки молодший за нього односельчанин під час конфлікту.

Реклама партнерів

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів