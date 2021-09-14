На Форумі видавців презентують дослідження «Вірмени в історії Львова»

У середу, 15 вересня, в рамках Львівського Форуму видавців презентують перше і унікальне історичне дослідження про вірменську громаду Львова «Вірмени в історії Львова». Праця охоплює період другої половини ХІІІ ст. до 40-х років ХХ ст, передає кореспондент Львівського порталу.

Автори охопили основні аспекти вірменської історії через призму особистостей Вірменської католицької церкви, вірменських національних комітетів, вірменських військових легіонів, знаних вірмен міста, а також через фотокопії автентичних архівних документів, фотографій та особистих вражень, отриманих при безпосередньому відвідуванні вірменських місць.

Дослідникам також вдалось віднайти в архівах Львова та Києва кримінальні справи проти знаних і незнаних вірмен у період 1944-1946 рр.

«Ми часто зустрічались із Богданом Левиком, співавтором книги за кавою, мені цікаво послухати його як історика, і щоразу він мені розповідав про нові цікаві факти із життя вірмен у Львові. Так спершу виникла ідея написання статті, а згодом назбиравши більше матеріалів, аніж сподівались, ми вирішили видати книгу. Вона не розрахована суто на етнічних вірмен чи туристів нашого міста, а на кожного, кому цікава історія Львова. Наразі ми відкрили одну із тисячі невідомих історій нашого міста, і тих народів які тут жили, а мріємо відкрити всі, щоб кожна нація мала можливість та бажання дослідити свій народ у Львові», – розповідає співавтор книги Тігран Арутюнов.

Книга охоплює 5 розділів, і влучно обрана назва відповідає змісту книги. І і ІІ розділи – це огляд наукової історіографії про вірмен, посилаючись на роботи Львівських професорів істориків Ярослава Дашкевича та Івана Крип’якевича та їхніх учнів, Мирона Капраля, Ірини Гаюк.

Автори книги також зупиняються на княжому періоді, польському королівстві, акцентуючи увагу на тому, що вірмени завжди концентрувались навколо своєї церкви, яка в історії Галичини мала і продовжує мати своє значення: Вірменська Апостольська (Григоріанська) і Вірменська католицька церква. Навколо церкви вірмени згуртували активне громадське життя. Тут була початкова школа для хлопчиків, шпиталь, побожний банк Mons Pius, який кредитував незаможних.

У книзі згадується Юліан-Октавіан Захаревич, знаний архітектор, який по лінії батька був вірменином та його син Альфред Захаревич, які фактично забудували австро-угорський Львів. А також знані вірменські художники, картини яких дотепер зберігаються у нашому палаці Мистецтв.

ІІІ, ІV,V розділи – виключно дослідницькі, і базуються на архівних матеріалах служби безпеки України.

У ІІІ розділі розкривається ліквідація Вірменської католицької церкви у Львові НКДБ (1945-46 рр.), і про жахливу долю керівників цієї церкви, останнього львівського архієпископа Діонізія (Романа) Каєтановича й інших.

ІV розділ присвячений трьом розстріляним вірменам, які мали безпосереднє відношення до організації та фінансування польської підпільної антирадянської організації «Союз збройної боротьби» в 1939-1940рр.

V розділ дає відповіді на запитання, що таке Вірменські національні комітети та Вірменські військові легіони. Тут не лише розкривається їх суть, але й через долю знаменитих генерала Дро і маловідомих легіонерів та членів національного комітету, бажання вірмен мати свою незалежну державу.

«Мені як досліднику цієї тематики найважче у роботі над книгою було аналізувати нелюдські приниження, які довелось пережити вірменським представникам церкви в застінках НКВС, а також перебування у розстрільній кімнаті, де залишили своє життя 14 керівників Союзу збройної боротьби. Обкладинка книжки також викликає запитання, чому на ній розірваний гранат… Прочитавши книгу ви знайдете відповідь і на це запитання», – інтригує співавтор книги Богдан Левик.

Цікаво, що книжка викликала неабиякий інтерес, 90% її накладу вже замовлено, і залишилось всього 100 примірників, які автори презентуватимуть на Форумі видавців у Львові – 15-19 вересня.

Також книжку можна замовити на сайті, для цього уже формується новий тираж.