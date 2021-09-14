Дві години комедійного божевілля з філософським післясмаком. Львів’ян запрошують на виставу «Пригоди італійців у Італії». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn Promo та Promotions.

На сцені гратимуть неперевершені Руслана Писанка, Олексій Вертинський, Лесь Задніпровський.

Сюжет захоплює із перших хвилин: перед головним героєм виникає складне завдання. Родич мільйонер, який оплачував його навчання в престижному університеті не підозрює, що студента виключено, а виділені кошти молодий гуляка лишає в рестораціях Неаполя. А приїзд дядечка поглянути на, нібито, відкриту клініку та успішну працю небожа психіатром мав би завершитись катастрофою.

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«Гумор, тонка філософія та винахідливість стали основою цієї вистави. В сцені, де здорові люди грають безумців, відображається показна «нормальність» будь-якого суспільства. Кумедні ситуації, нетривіальні діалоги та захоплюючі сцени у виконанні зірок українського театру дарують не тільки сміх та радість. Поціновувачі інтелектуального гумору будуть приємно здивовані глибоким філософським підтекстом п’єси», – йдеться у повідомленні.

Вистава «Пригоди італійців у Італії» відбудеться 18 вересня о 19:00, в Палаці культури залізничників «РОКС», що у Львові на вулиці Федьковича, 54/56.

Квитки на подію доступні за посиланням Concert.ua

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