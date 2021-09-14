Львів’ян кличуть на родинний фестиваль на Сихові

Цими вихідними, 18-19 вересня, на площі перед Центром Довженка пройде фестиваль Сихівська родина Fest. На дорослих і маленьких львів’ян чекають різні забави, майстер-класи, фудкорти та концертна програма. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Дводенний родинний фестиваль на Сихові організовують просто неба на площі перед Центром Довженка. Тут 18 і 19 вересня облаштують справжнє фестивальне містечко з фудкортами, handmade-ярмаркою, різноманітними забавами, майстер-класами, квестами, концертною програмою.

Чимало атракцій передбачили для дітей: на фестивалі діятиме окрема зона з надувними батутами та гірками, настільними іграми, веломобілями, аквагримом та солодкою ватою. Також буде окреме місце для спортивних ігор, футбольних майстер-класів і родинних квестів.

Для любителів спокійного відпочинку облаштують окрему відпочинкову зону. Також під час фестивалю пектимуть 52-метрову піцу, аби встановити рекорд із найдовшої піци.

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Два дні поспіль фестиваль розпочнеться о 12:00 і триватиме до 20:00 год. Вхід є вільним.

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