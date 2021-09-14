ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на родинний фестиваль на Сихові

Наталя Дуляба

|

Цими вихідними, 18-19 вересня, на площі перед Центром Довженка пройде фестиваль Сихівська родина Fest. На дорослих і маленьких львів’ян чекають різні забави, майстер-класи, фудкорти та концертна програма. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Дводенний родинний фестиваль на Сихові організовують просто неба на площі перед Центром Довженка. Тут 18 і 19 вересня облаштують справжнє фестивальне містечко з фудкортами, handmade-ярмаркою, різноманітними забавами, майстер-класами, квестами, концертною програмою.

Чимало атракцій передбачили для дітей: на фестивалі діятиме окрема зона з надувними батутами та гірками, настільними іграми, веломобілями, аквагримом та солодкою ватою. Також буде окреме місце для спортивних ігор, футбольних майстер-класів і родинних квестів.

Для любителів спокійного відпочинку облаштують окрему відпочинкову зону. Також  під час фестивалю пектимуть 52-метрову піцу, аби встановити рекорд із найдовшої піци.

Реклама партнерів

Два дні поспіль фестиваль розпочнеться о 12:00 і триватиме до 20:00 год. Вхід є вільним.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів