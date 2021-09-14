Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У середу, 15 вересня, через ремонтні роботи на водопроводі частина Шевченківського району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орлика. Відтак із 09:00 до 22:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Шевченківського району на таких вулицях:

вул. Багалія – всі будинки вул. Винниця – всі будинки вул. Волошкова – всі будинки вул. Дж. Леннона – всі будинки вул. Дивізійна – всі будинки вул. Замарстинівська – всі будинки вул. Заозерна – всі будинки вул. Заозерні провулки – всі будинки вул. Кругла – всі будинки вул. Купчинського – всі будинки вул. Малоголосківська – всі будинки вул. Орлина – всі будинки вул. Петрицького – всі будинки вул. Під Голоском – всі будинки вул. Райніса – всі будинки вул. Розточчя – всі будинки вул. Сеньковича – всі будинки вул. Сріблиста – всі будинки вул. Студинсьського – всі будинки вул. Топольна – всі будинки вул. Топольні провулки – всі будинки вул. Холмська – всі будинки вул. Чубинського – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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