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Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У середу, 15 вересня, через ремонтні роботи на водопроводі частина Шевченківського району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орлика. Відтак із 09:00 до 22:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Шевченківського району на таких вулицях:

  1. вул. Багалія – всі будинки
  2. вул. Винниця – всі будинки
  3. вул. Волошкова – всі будинки
  4. вул. Дж. Леннона – всі будинки
  5. вул. Дивізійна – всі будинки
  6. вул. Замарстинівська – всі будинки
  7. вул. Заозерна – всі будинки
  8. вул. Заозерні провулки – всі будинки
  9. вул. Кругла – всі будинки
  10. вул. Купчинського – всі будинки
  11. вул. Малоголосківська – всі будинки
  12. вул. Орлина – всі будинки
  13. вул. Петрицького – всі будинки
  14. вул. Під Голоском – всі будинки
  15. вул. Райніса – всі будинки
  16. вул. Розточчя – всі будинки
  17. вул. Сеньковича – всі будинки
  18. вул. Сріблиста – всі будинки
  19. вул. Студинсьського – всі будинки
  20. вул. Топольна – всі будинки
  21. вул. Топольні провулки – всі будинки
  22. вул. Холмська – всі будинки
  23. вул. Чубинського – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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