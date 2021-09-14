Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

У середу, 15 вересня, через ремонтні роботи на водопроводі частина Шевченківського району Львова залишиться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Вранці комунальники почнуть підключати новозбудовану ділянку водопроводу на вул. Орлика. Відтак із 09:00 до 22:00 год. водопостачання призупинять мешканцям Шевченківського району на таких вулицях:
- вул. Багалія – всі будинки
- вул. Винниця – всі будинки
- вул. Волошкова – всі будинки
- вул. Дж. Леннона – всі будинки
- вул. Дивізійна – всі будинки
- вул. Замарстинівська – всі будинки
- вул. Заозерна – всі будинки
- вул. Заозерні провулки – всі будинки
- вул. Кругла – всі будинки
- вул. Купчинського – всі будинки
- вул. Малоголосківська – всі будинки
- вул. Орлина – всі будинки
- вул. Петрицького – всі будинки
- вул. Під Голоском – всі будинки
- вул. Райніса – всі будинки
- вул. Розточчя – всі будинки
- вул. Сеньковича – всі будинки
- вул. Сріблиста – всі будинки
- вул. Студинсьського – всі будинки
- вул. Топольна – всі будинки
- вул. Топольні провулки – всі будинки
- вул. Холмська – всі будинки
- вул. Чубинського – всі будинки.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба