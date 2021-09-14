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20 шкіл Львівщини отримають 40 млн на ремонти. Перелік закладів

Вероніка Рой

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20 шкіл Львівщини отримають 40 млн гривень у межах урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів». Вона передбачає реконструкцію та капітальні ремонти навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно комісія з розгляду проєктів Міністерства освіти і науки України визначила перелік шкіл, які отримають фінансування у межах Урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів».

Львівщина цьогоріч отримає субвенцію з державного бюджету у розмірі 40 млн грн. Як зауважив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко, це вдвічі більше у порівнянні з минулим роком.

Зокрема, фінансування спрямують 20-ти школам із 17 територіальних громад: Городоцької, Давидівської, Дрогобицької, Зимноводівської, Золочівської, Львівської, Новояричівської, Самбірської, Старосамбірської, Стрілківської, Стрийської, Судовишнянської, Івано-Франківської, Солонківської, Великолюбінської та Пустомитівської

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«На фінансування проєктів претендували опорні школи та інші школи, у яких здобувають освіту не менше 350 учнів. Засновники шкіл подавали проєктні заявки до облдержадміністрацій. ОДА формує перелік всіх проєктів із зазначенням пріоритетних і подає в Міносвіти, де відповідна комісія затверджує проєкти до фінансування», – зазначив заступник голови ЛОДА.

Програма «Спроможна школа для кращих результатів» передбачає фінансову підтримку закладам освіти на проведення реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд закладів загальної середньої освіти для формування нового простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища.

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