Житель Яворівщини палицею вбив свого односельчанина

У Яворівському районі під час конфлікту 50-річний чоловік дерев’яною палицею до смерті побив свого односельчанина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

10 вересня до поліції звернувся мешканець одного з сіл Яворівського району. Він повідомив, що виявив тіло сусіда на території домогосподарства загиблого. На тілі чоловіка ознаки насильницької смерті.

Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили 66-річного загиблого. У нього були тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті.

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Також поліцейські встановили, що до вбивства причетний 50-річний односельчанин загиблого. 9 вересня ввечері між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів дерев’яною палицею.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція