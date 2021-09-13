В аварії у Новому Роздолі постраждав 19-річний скутерист

Внаслідок аварії в Новому Роздолі до лікарні потрапив 19-річний скутерист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у неділю, 12 вересня, в Новому Роздолі на перехресті вулиці Чорновола та проспекту Шевченка. Тут 29-річний львів’янин на автомобілі Skoda Octavia зіткнувся зі скутером Viper Alpha, яким керував 19-річний місцевий мешканець.

Внаслідок автопригоди скутериста із різними травми забрали в лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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