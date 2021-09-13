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У Львові судитимуть 31-річного закладчика наркотиків

Ольга Денисяка

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Судитимуть 31-річного львів’янина, який через Телеграм купував наркотики і продавав їх, роблячи «закладки» по місту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік через телеграм-канал спілкувався із ще не встановленими розслідуванням особами, які організовували йому постачання психотропних речовин.

Обвинувачений отримував їх, зберігав та продавав, роблячи «закладки» у різних місцях міста Львова. Після цього він фотографував місцезнаходження закладок вказаних психотропів та відправляв ці фото разом з координатами місця для покупців.

Підсудного затримали у порядку ст. 208 КПК України із двома коробками наповненими психотропними речовинами, зокрема метамфетаміном, PVP та МДА.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України. До Галицького суду вже скерували обвинувальний акт.

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