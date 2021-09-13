ОСТАННІ НОВИНИ

П’яний 22-річний хлопець потрапив під потяг біля Брюховичів

Вероніка Рой

|

На перегоні Рясне-2 – Дубляни, що неподалік селища Брюховичів, п’яний чоловік потрапив під товарний потяг. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок трапився 12 вересня близько 00.30. Правоохоронці встановили, на перегоні Рясне-2 – Дубляни, поблизу селища Брюховичі, товарний потяг скоїв наїзд на 22-річного місцевого мешканця, який перебував на коліях.

Хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімаційне відділення. Також було встановлено, що на момент наїзду потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Реклама партнерів

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів