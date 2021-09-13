П’яний 22-річний хлопець потрапив під потяг біля Брюховичів

На перегоні Рясне-2 – Дубляни, що неподалік селища Брюховичів, п’яний чоловік потрапив під товарний потяг. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок трапився 12 вересня близько 00.30. Правоохоронці встановили, на перегоні Рясне-2 – Дубляни, поблизу селища Брюховичі, товарний потяг скоїв наїзд на 22-річного місцевого мешканця, який перебував на коліях.

Хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімаційне відділення. Також було встановлено, що на момент наїзду потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція