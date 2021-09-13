Львів’янина викрили на зберіганні боєприпасів та елементів вибухівки

У Львові затримали 52-річного мешканця, який зберігав у себе вдома купу боєприпасів та комплектуючих до вибухівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 11 вересня, у Львові. Правоохоронці виїхали на виклик щодо домашнього насильства, а натрапили натомість на боєприпаси й елементи вибухівки.

В один із будинків на вул. Левицького поліцейські приїхали, оскільки заявник поскаржився на 31-річного домашнього тирана. Виявивши боєприпаси, на місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Під час невідкладного обшуку у квартирі правоохоронці виявили та вилучили комплектуючі до зброї, набої різних калібрів, магазин до вогнепальної зброї, запали до гранат, корпуси гранат, підривачі, елекродетонатори, порохові заряди та ємності з речовиною, схожою на порох, та ножі. Усе це скерували на експертне дослідження.

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Встановлено, що боєприпаси належать 52-річному власнику квартири. Його вже затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють походження боєприпасів.

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